كواليس كليب حاتم العراقي الجديد.. فيديو

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيه مقتطفات من كواليس تصوير كليب أغنية "واتضح" للفنان حاتم العراقي، المنتظر طرحها قريبًا.





يذكر أن أغنية “واتضح” أحد أغاني ألبوم حاتم العراقي الجديد وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر وتوزيع حسام الدين.





وكان حاتم العراقي قد طرح مؤخرًا أغنية وطنية حماسية بشكل منفرد، حملت عنوان "للبصرة متعنين" من ألحانه وكلمات الشاعر حسين الشريفي، وتوزيع أرشد كاظم، وقام بتسجيلها في استوديوهات حاتم العراقي في دبي، حيث عرضها في قناته الموسيقية الرسمية في موقع "اليوتيوب".



