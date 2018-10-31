وزير المالية: ارتفاع الأسعار موجود في كل دول العالم

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أسباب ارتفاع الأسعار، قائلًا إنه حدث نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، والدولة كانت غير قادرة على رفع الأجور بما يتلائم مع الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية مما أحدث فجوة، معلقًا: "هذه الفجوة قسمت ظهور البعض".



وأوضح "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، أن ارتفاع الأسعار موجود في كل دول العالم، ولكن ارتفاع الأسعار يرتبط بتطور الأجور.



وأضاف أن تآكل الأراضي الزراعية كان سبب في ارتفاع الأسعار، وكذلك تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية، متابعًا: "نعمل خلال الفترة المقبلة على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم".

