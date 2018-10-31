أفلام وعروض استعراضية في ثالث أيام مهرجان الفنون الأفروصيني

استمرت فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر، إذ شهد اليوم الثالث عرض مجموعة من الأفلام المتميزة من دول مختلفة، من زيمبابوي عرض الفيلم الروائي "206 عظمة" للمخرج ميلجين تافرنييكا والفيلم الروائى المغربى الفرنسى "آسيا" إخراج مليكه زايرى، وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة فنون تشكيلية للفنان توفيق عبد الملاك.





وقدمت فرقة "اكيوى دولار الثقافية" من نيجيريا، وفرقة "الشمس الذهبية" من الجزائر، وفرقة "سيعد اليابس" من العراق، وفرقة "زى جيانجو" من الصين وفرقة " كورال عباد الشمس" من فلسطين، عروضًا فنية وغنائية.





يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى إفتتحت فعالياتها يوم السبت الماضى وتستمر حتى الثالث من نوفمبر، وتقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون