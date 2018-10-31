تنسيقية شباب الأحزاب تعلن مشاركتها في منتدى شباب العالم: فرصة للحوار مع صناع القرار

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، مشاركتها فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم ضمن 5000 شابا من شباب مصر والعالم.





وأصدرت التنسيقية بيان جاء فيه: "فى إطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة الفرصة لهم للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤيتهم نحو مستقبل أفضل، يشارك أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، ضمن 5000 شاب من شباب مصر والعالم، تأتى مشاركة "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" من خلال المساهمة فى عدد من ورش العمل والجلسات، بطرح مجموعة من أوراق العمل التى عكف أعضاء التنسيقية على إعدادها، وتتناول رؤيتهم فى عدد من المحاور التى أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى، ومن أهمها: "أجندة 2063.. إفريقيا التى نريدها"، "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم أكثر تكاملا" والتعاون الأورومتوسطى شراكة استراتيجية" و"دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الإقتصادى العالمى".





وأضاف البيان: "يعتبر منتدى شباب العالم فرصة لجميع الشباب من مختلف دول العالم للحوار الجاد والمباشر، سواء مع بعضهم البعض، أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم، حيث يتم من خلاله مناقشة جميع القضايا التى تهم الشباب بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة، تسهم فى خلق نافذة جديدة للتعبير عن رؤيتهم نحو المستقبل".



