نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الدفاع يلتقي قادة قوات الدفاع الجوى

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزير الدفاع يلتقي قادة الدفاع الجوي، وارتفاع عدد ضحايا انفجار اسطوانة الغاز بالحوامدية إلى 9 أشخاص.





أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من قوات الدفاع الجوى.





توفي أحد المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز بالحوامدية، اليوم الثلاثاء؛ ليصل عدد المتوفين إلى 9 أشخاص.





وكان اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بمركز الحوامدية، وانتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد سامح درويش رئيس الحماية المدنية لمكان البلاغ، وصحبتهم سيارة إطفاء.





اندلع، منذ قليل، حريق بمدخنة محل مأكولات في إحدى العقارات بشارع مراد في الجيزة، على الفور هرعت سيارات المطافئ، لمكان الحادث؛ لإخماد النيران، ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليها.





وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بروتوكولين للتعاون مع كل من اللواء مصطفي أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والمهندس أحمد مصطفي عبدالرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لإنشاء شركتين مساهمتين مع المحافظة؛ بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة على إنتاج وتصنيع الرخام بمنطقة شق الثعبان والارتقاء بها وتحويلها إلي مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت .







