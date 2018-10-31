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زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ"بيونسيه" من الأهرامات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:52 ص
زاهي حواس يكشف سبب طرده لـبيونسيه من الأهرامات
زاهي حواس - وزير الأثار السابق
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هدى عبدالرازق
 
روى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تفاصيل خلافه مع المطربة العالمية بيونسيه ومدير أعمالها خلال زيارتها إلى منطقة الأهرامات في 2010.

وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه التقى بالمطربة بيونسيه في منطقة الأهرامات وشرح لها تفاصيل منطقة الأهرامات ثم بدأوا في التقاط الصور التذكارية.

ولفت إلى أنه كان لديه مساعدة أمريكية والتقطت لهم الصور، ولكن فجأة انقض مدير أعمال بيونسيه على مساعدته وأخذ منها الكاميرا عنوة، مضيفا: "زعقت مع مدير أعمال بيونسيه، وقولتله اخرس، واخرجوا بره أنت وبيونسيه".


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