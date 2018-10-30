تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي بالمصري.. نجم الأهلي السابق مديرا للكرة

قرر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول، بقيادة المدرب ميمي عبد الرازق.

وجاء تشكيل الجهاز افني والطبي والإداري على النحو التالي :





الدكتور ميمي عبد الرازق مديراً فنياً

الكابتن مصطفى يونس مديراً للكرة

الكابتن محمد صلاح أبو جريشة مدرباً عاماً

الكابتن ياسر عزت مدرباً

الكابتن حسن نصر مدرباً لحراس المرمى.

الكابتن محمود جابر مديراً ادراياً

فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن طبيب الفريق الذي سيعاونه كل من الكابتن علاء سالم ، الكابتن حسين حسن ، الكابتن محمد عياد ، الكابتن أحمد سامح.