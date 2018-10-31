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وكيل صحة البرلمان يحذر المواطنين من كارثة: التعامل مع الصيدليات الكبرى فقط لهذا السبب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:58 ص
وكيل صحة البرلمان يحذر المواطنين من كارثة: التعامل مع الصيدليات الكبرى فقط لهذا السبب
الدكتور أيمن أبو العلا - وكيل لجنة الصحة بالنواب
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رقية جمال
 
حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة الأدوية المغشوشة الموجودة ببعض الصيدليات.

وأضاف "أبو العلا"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، المواطنين باللجوء للصيدليات الكبرى المعتمدة التى تعطي فاتورة لحين تغليظ عقوبة غش الأدوية، مطالبًا وزارة الصحة بتكليف شركات الأدوية بوضع بصمة ثلاثية على الأدوية، والتي توضح تاريخ الدواء وإنتاجه.

ونوه إلى أن عقوبة غش الأدوية بالقانون الحالي تتراوح بين 5 آلاف غرامة وسنة حبس، ويُترك مندوب التوزيع ضحية للعقوبة دون الكشف عن مُصنع هذه الأدوية، بينما حال تغليظ العقوبة لتصبح للحبس والأشغال الشاقة المؤبدة حالة الوفاة، سوف يساهم ذلك في اعتراف مندوب التوزيع على سلسلة الغش بأكملها، والقضاء على غش الأدوية.

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