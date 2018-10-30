أسامة المولد مديرا لجهاز الكرة باتحاد جدة

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة نواف المقيرن تعيين نجم الفريق السابق أسامة المولد في منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.





وستكون عودة "المولد" للعمل في إدارة الكرة للمرة الثانية بعد أن شغل منصب مدير الكرة في الموسم الماضي.



