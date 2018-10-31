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زاهي حواس يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف في معبد فيلة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:56 ص
زاهي حواس يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف في معبد فيلة
الدكتور زاهي حواس - وزير الآثار الأسبق
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هدى عبدالرازق
 
كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، حقيقة ما تردد بشأن إقامة حفل زفاف في معبد فيلة، معقبًا: "مفيش فرح اتعمل ولا حاجة".

وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إقامة حفل عشاء في المعبد وعقد القران فقط في المنطقة المحددة للحفلات، ووفقًا لقانون اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ولكن لم يكن هناك "رقص أو طبل".
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