زاهي حواس يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف في معبد فيلة



وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إقامة حفل عشاء في المعبد وعقد القران فقط في المنطقة المحددة للحفلات، ووفقًا لقانون اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ولكن لم يكن هناك "رقص أو طبل".



كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، حقيقة ما تردد بشأن إقامة حفل زفاف في معبد فيلة، معقبًا: "مفيش فرح اتعمل ولا حاجة".