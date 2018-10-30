محمد الشرنوبي يحيى حفلا غنائيا في التجمع الخامس.. الجمعة المقبل

يحيى الفنان محمد الشرنوبى حفلا يوم الجمعة المقبل فى أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس احتفالا بنجاح أغنية "النفسية" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت 4 ملايين وتعاون فيها مع الشاعر ايمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى.





الفنان محمد الشرنوبى انضم مؤخرًا إلى أسرة فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، والمخرج الكبير شريف عرفة، وبدأ بالفعل فى تصوير أحداث دوره، ويجسد الشرنوبى، شخصية متعددة الأحاسيس والمشاعر داخل أحداث العمل الذى يحكى عن إحدى قصص بطولات القوات المسلحة المصرية، ويلعب الشرنوبى شخصية رومانسية تمر بظروف صعبة، حيث يدخل فى قصة حب مع وجه جديد تدعى "ألحان"، وخلال أحداث الفيلم يقوم الشرنوبى بأداء صوتى لعدد من الأغانى، فضلا عن الشخصية المميزة والمختلفة التى يقدمها من خلال الأحداث.















