وزير المالية: هذا ما تفعله الحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر سارت سنوات من الفوضى، وإن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب، لافتًا إلى أن تكلفة إصلاح البنية التحتية صعب.



وعن موقف الحكومة، قال "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e" مساء الثلاثاء،: "لو الأب وجد الوضع المالي لأسرته صعب لدرجة إن الأسرة هتتهد، أي حاجة هيعملها هيكون لصالح إعادة بناء الأسرة وليس لصالح نفسه، وهذا ما تفعله الحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي".



وتابع: "واجهنا صعوبات كثيرة في قطاعات الكهرباء والسياحة والعملة الصعبة، ولدينا ضغوط كثيرة لتوفير متطلبات المواطنين"، موضحًا أن أوضاع الدول المجاورة كان لها تأثير على الاقتصاد المصري، مستكملًا: "الكل تألم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن الطبقة المتوسطة أكثر من تألم، ولكن لم يكن هناك بديلًا عنه".

