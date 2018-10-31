برلماني: ملف أفريقيا كان مغلقا تماما منذ أكثر من 20 عامًا حتى وصول "السيسي" للحكم

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن ملف أفريقيا كان مغلقا تماما منذ أكثر من عشرون عاما حتى مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.



وأضاف رضوان، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن بعض الدول سعت لعزل مصر عن افريقيا لكي تتصدر المشهد، مستغلة في ذلك غياب مصر الفترة السابقة عن القارة السمراء.



ولفت إلى أن الرئيس بعث برسائل طمأنة للشركات الألمانية لجذب استثماراته، في إطار حرصه على تنويع وتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

