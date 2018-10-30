لجان الانتقالي تستكمل توزيع المساعدات على المتضررين في المهرة

أعلنت لجان المجلس الانتقالي الجنوبي لإغاثة محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، إستكمال أعمال توزيع المساعدات على المتضررين في المناطق المنكوبة جراء إعصار لبان الذي ضرب المحافظة.

وقامت لجان الإغاثة التي تترأسها الدكتورة سهير علي، عضو هيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي الجنوبي، رفقة نجوى محمد، عضو الجمعية الوطنية للمجلس، وابتسام العقربي، عضوة دائرة المرأة والطفل بالأمانة العامة للمجلس، بتوزيع المساعدات الإغاثة للمتضررين يوم أمس الاثنين في مناطق حصوين، قشن، وسيحوت.

وانتقلت اللجنة صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة المسيلة التابعة للقطاع الثالث، الذي يعد آخر القطاعات، ضمن خطة لجنة الإغاثة، حيث تابعت هناك عملية صرف المساعدات للمتضررين.

تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع المساعدات شملت عدة مراحل، تضمنت الحصر والرصد للمناطق المنكوبة، وتحديد مستويات الخسائر للسكان، ثم الانتقال إلى عملية توزيع المساعدات على المتضررين ، والتي قدرت بمليون ريال سعودي، اعتمدها المجلس الانتقالي الجنوبي لإغاثة المنكوبين في محافظة المهرة، جراء إعصار لبان بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.‎