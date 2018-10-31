زاهي حواس: منازل المصريين مبنية على كنوز آثرية



وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس الثلاثاء، إلى أن الدلتا من أهم مناطق الآثار في مصر، منوهًا بأن الأقصر ليس بها ثلث آثار العالم كما يردد البعض، ولكن بها أهم آثار الدنيا.



قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن 70% من الآثار المصرية لم تكتشف بعد، منوهًا بأن كثير من البيوت المصرية مبنية على كنوز آثرية.