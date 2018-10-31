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زاهي حواس: منازل المصريين مبنية على كنوز آثرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
زاهي حواس: منازل المصريين مبنية على كنوز آثرية
الدكتور زاهي حواس - وزير الأثار الأسبق
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن 70% من الآثار المصرية لم تكتشف بعد، منوهًا بأن كثير من البيوت المصرية مبنية على كنوز آثرية.

وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس الثلاثاء، إلى أن الدلتا من أهم مناطق الآثار في مصر، منوهًا بأن الأقصر ليس بها ثلث آثار العالم كما يردد البعض، ولكن بها أهم آثار الدنيا.
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