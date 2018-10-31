المنظمة المصرية الألمانية: مصر أصبحت تتمتع بمركز إقليمي ودولي لم يحدث من قبل (فيديو)









قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن هناك تغير كلي في انطباعات المسئولين الألمان تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتَا إلى أن هناك ثقة وحب من كافة المسؤولين الألمان لـ"السيسي".وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن نظرة المانيا لمصر تغيرت بشكل كامل خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تتمتع بمركز اقليمي ودولي لم يحدث من قبل.ووجه رئيس المنظمة المصرية الألمانية، الشكر للسفارة الألمانية على دورها في عودة العلاقات المصرية الألمانية لسابق عهدها خلال الفترة الأخيرة.