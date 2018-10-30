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مداد نيوز| في أفخم فنادق قطر.. ماذا يحدث داخل الكواليس؟ (فيديو)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:26 م
مداد نيوز| في أفخم فنادق قطر.. ماذا يحدث داخل الكواليس؟ (فيديو)
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "في أفخم فنادق قطر.. ماذا يحدث داخل الكواليس؟"، حيث أكدت صحيفة الجارديان البريطانية حصولها على أدلة تثبت انتهاك حقوق عمال الفنادق في قطر، مؤكدة أن بعض العمال يعملون بنظام السُخرة.

 

وأوضحت الصحيفة في تحقيق لها، أن عمالة الفنادق يعملون في ظروف عمل مجحفة وبأجور متدينة للغاية، على الرغم من دفع الرسوم إلى وكلاء التوظيف لتأمين وظيفة فى قطر هو ممارسة منتشرة على نطاق واسع، لكنه يترك العمال عرضة لأعباء الديون والأعمال الجبرية.

 

وذكر عددًا من العمال للصحيفة البريطانية، أنهم أجبروا على العمل لمدد تجاوزت 4 أشهر متواصلة، دون الحصول على يوم إجازة واحد، وفي الوقت ذاته يخصم 5 أيام من راتبهم حال غلبهم النوم خلال أوقات العمل، حسبما ذكر midad news.


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