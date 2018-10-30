لاودروب يرفض تدريب ريال مدريد

رفض الدنماركي مايكل لاودروب، نجم الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة سابقا في فترة التسعينات من القرن الماضي، تولي مهمة تدريب الفريق الملكي.









وتوجه النادي الملكي وفقا لصحيفة (آس – AS) الإسبانية المقربة من أسوار "سانتياغو برنابيو" إلى مايكل لاودروب لقيادة الفريق بعد فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكن الدنماركي رفض الطلب واصفا الوضع في ريال مدريد بـ "المدمر".









وأعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، إقالة مدربه جولين لوبيتيغي بعد يوم من هزيمة الميرينجي في لقاء الكلاسيكو أمام البلوغرانا (1-5)، ضمن الجولة العاشرة لليغا، وتوكيل المهمة للاعبه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري لقيادة الفريق مؤقتا.









ودافع مايكل لاودروب عن ألوان الغريمين التقليديين، ريال وبرشلونة لمدة خمسة مواسم، في الفترة ما بين عامي (1989-1994)، وريال مدريد موسمي (1994-1996)، وسبق له تدريب عدة أندية أبرزها، سوانسي الإنجليزي، وخيتافي وريال مايوركا الإسبانيين وسبارتاك موسكو، وفي الوقت الراهن لا يرتبط بأي عقد تدريبي.



