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أبو قير يستضيف المنصورة في مؤجلات الممتاز "ب"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 م
أبو قير يستضيف المنصورة في مؤجلات الممتاز ب
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رأفت أمين
 

يلتقي فريق أبو قير بقيادة مديره الفني أحمد الكأس مع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكناني في الثانية والنصف من عصر الأربعاء - 31 أكتوبر - في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة بدوري الممتز "ب".

ويخوض فريق أبو قير اللقاء برصيد 8 نقاط بالمركز الثامن، بينما فريق المنصوره يتواجد بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المنصور ه مع فاركو بالجولة التاسعة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر، كما يلعب غزل المحلة مع ابو قير في نفس اليوم بالجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة الثالثة :

1- دمنهود 18 نقطة
2- الرجاء 17 نقطة
3- المنصوره 15 نقطة
4- غزل المحله 14 نقطة
5- طنطا 14 نقطة
6- البلدية 13 نقطة
7- الأولمبي 11 نقطة
8- كفر الشيخ 10 نقاط
9- فاركو 9 نقاط
10- أبو قير 8 نقاط
11- الجزيره 7 نقاط
12- الحمام 5 نقاط
13- تلا 5 نقاط
14-سيدى سالم نقطتين

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