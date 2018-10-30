أبو قير يستضيف المنصورة في مؤجلات الممتاز "ب"
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 مرأفت أمين
يلتقي فريق أبو قير بقيادة مديره الفني أحمد الكأس مع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكناني في الثانية والنصف من عصر الأربعاء - 31 أكتوبر - في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة بدوري الممتز "ب".
ويخوض فريق أبو قير اللقاء برصيد 8 نقاط بالمركز الثامن، بينما فريق المنصوره يتواجد بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة.
وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المنصور ه مع فاركو بالجولة التاسعة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر، كما يلعب غزل المحلة مع ابو قير في نفس اليوم بالجولة ذاتها.
ترتيب المجموعة الثالثة :
1- دمنهود 18 نقطة
2- الرجاء 17 نقطة
3- المنصوره 15 نقطة
4- غزل المحله 14 نقطة
5- طنطا 14 نقطة
6- البلدية 13 نقطة
7- الأولمبي 11 نقطة
8- كفر الشيخ 10 نقاط
9- فاركو 9 نقاط
10- أبو قير 8 نقاط
11- الجزيره 7 نقاط
12- الحمام 5 نقاط
13- تلا 5 نقاط
14-سيدى سالم نقطتين