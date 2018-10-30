أبو قير يستضيف المنصورة في مؤجلات الممتاز "ب"





يلتقي فريق أبو قير بقيادة مديره الفني أحمد الكأس مع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكناني في الثانية والنصف من عصر الأربعاء - 31 أكتوبر - في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة بدوري الممتز "ب".





ويخوض فريق أبو قير اللقاء برصيد 8 نقاط بالمركز الثامن، بينما فريق المنصوره يتواجد بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة.





وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المنصور ه مع فاركو بالجولة التاسعة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر، كما يلعب غزل المحلة مع ابو قير في نفس اليوم بالجولة ذاتها.





ترتيب المجموعة الثالثة :





1- دمنهود 18 نقطة

2- الرجاء 17 نقطة

3- المنصوره 15 نقطة

4- غزل المحله 14 نقطة

5- طنطا 14 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- الأولمبي 11 نقطة

8- كفر الشيخ 10 نقاط

9- فاركو 9 نقاط

10- أبو قير 8 نقاط

11- الجزيره 7 نقاط

12- الحمام 5 نقاط

13- تلا 5 نقاط

14-سيدى سالم نقطتين



