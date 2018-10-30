زاهي حواس: من يعترض على عرض آثارنا في الخارج "جبان"

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن من يعترض على عرض الآثار المصرية في الخارج خائن وجبان.





وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الآثار المصرية تعرض في المعارض الخارجية منذ 60 سنة، منوهًا بأنه أقام معرض في الخارج يضم 80 قطعة صغيرة لتوت عنخ آمون بلغ عائده 120 مليون دولار.



