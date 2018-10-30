ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

زاهي حواس: من يعترض على عرض آثارنا في الخارج "جبان"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 م
زاهي حواس: من يعترض على عرض آثارنا في الخارج جبان
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن من يعترض على عرض الآثار المصرية في الخارج خائن وجبان.

وأشار "حواس"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الآثار المصرية تعرض في المعارض الخارجية منذ 60 سنة، منوهًا بأنه أقام معرض في الخارج يضم 80 قطعة صغيرة لتوت عنخ آمون بلغ عائده 120 مليون دولار.

ولفت إلى أنه تم استغلال هذا المبلغ في بناء معهد الترميم في المتحف المصري الكبير.
المزيد عن: وزارة الآثار التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 12:10:00 AM