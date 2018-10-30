أبرز وأهم الأخبار اليوم الثلاثاء 30/10/2018 بمحافظة الغربية



4 ملايين جنيه تبرع بأجهزة طبية لمركز أورام طنطا



قال الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، إن إدارة المعهد، برئاسة الدكتور إسلام صبري، نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى التكافل المجتمعي، بالحصول على تبرعات لشراء أجهزة طبية تجاوزت قيمتها ٤ ملايين جنيه، لمعهد أورام طنطا.





مدير أمن الغربية يزور أمين شرطة مصاب في مطاردة لمسجل خطر (صور)



قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقة اللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار الغربية، بزيارة لامين شرطة أصيب بعدة طعنات، أثناء ملاحقة أحد العناصر الاجرامية فبادرة المتهم بعدة طعنات وقام بالهرب.





محافظ الغربية يتفقد سوق الجملة للخضر والفواكة (صور)



قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بجولة مفاجئة لسوق الجملة للخضر والفواكه لمتابعة عملية البيع بالسوق والوقوف على جودة وأسعار المعروضات.





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قال الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، إن إدارة المعهد، برئاسة الدكتور إسلام صبري، نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى التكافل المجتمعي، بالحصول على تبرعات لشراء أجهزة طبية تجاوزت قيمتها ٤ ملايين جنيه، لمعهد أورام طنطا.قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقة اللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار الغربية، بزيارة لامين شرطة أصيب بعدة طعنات، أثناء ملاحقة أحد العناصر الاجرامية فبادرة المتهم بعدة طعنات وقام بالهرب.قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بجولة مفاجئة لسوق الجملة للخضر والفواكه لمتابعة عملية البيع بالسوق والوقوف على جودة وأسعار المعروضات.لمتابعة أهم الأخبار والأحداث في محافظة الغربية لحظة بلحظة اضغط هنا

شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: