مصطفى خاطر: بكره أكل العصافير.. وبحب الكبدة والسجق
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:22 ممريم الشريف
حل الفنان مصطفى خاطر، ضيفا على أولى حلقات برنامج "قهوة أشرف" والذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء.
وتحدث "خاطر" في موضوعات مختلفة، مثل كرهه لأكل العصافير والتي تعد أكله شعبية في لبنان، وعشقة للكبدة والسجق، كما تحدث عن مواقف مضحكه مع أصدقائه أبرزهم الفنان محمد عبد الرحمن والذي كشف أنه فى ذات مرة كان في منزل خاطر ثم غادر بحجه أنه تأخر، وبعدها بساعتين فوجئ خاطر حينما نزل من منزله بأن عبد الرحمن مازال موجود أسفل المنزل يأكل عند عربية كبدة.
وتحدث "خاطر" في موضوعات مختلفة، مثل كرهه لأكل العصافير والتي تعد أكله شعبية في لبنان، وعشقة للكبدة والسجق، كما تحدث عن مواقف مضحكه مع أصدقائه أبرزهم الفنان محمد عبد الرحمن والذي كشف أنه فى ذات مرة كان في منزل خاطر ثم غادر بحجه أنه تأخر، وبعدها بساعتين فوجئ خاطر حينما نزل من منزله بأن عبد الرحمن مازال موجود أسفل المنزل يأكل عند عربية كبدة.
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