متفوقة على ٨٧ ألف مرشح ومرشحة.. السعودية عائشة الطويرقي تحصد جائزة تحدي القراءة العربي

حققت السعودية عائشة الطويرقي من تعليم الشرقية الصدارة بفوزها بالمركز الأول وحصلت على جائزة المشرف المتميز في تحدي القراءة العربي لعام 2018، متفوقة بذلك على ٨٧ ألف مرشح ومرشحة من مختلف الدولة العربية.

صرحت عائشة الطويرقي أن هذا الفوز مسؤولية كبيرة، ودافع لحصد المزيد من الإنجازات وسأعمل على مبادرات مختلفة لتعزيز القراءة لدى أبنائنا وبناتنا في المدارس.

كما عبّرت "الطويرقي" عن فخرها بأنها حققت شيئًا ولو يسيرًا لوطنها وطن الحزم والعزم والرؤية الطموحة ..

مشيرة إلى أنها عملت مع فريق عمل ضخم في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقيّة.. وعمل الجميع بحب وشغف واستشعار للمسؤولية ..

وأضافت "الطويرقي": وضعنا خطّة دقيقة لمتابعة العمل في المشروع تابعنا ووجهنا بالتحفيز والدعم والمتابعة الجادّة إلى أن حققنا هذا الإنجاز بحمد الله..ومكسبنا الحقيقي هو الآلآف من الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع والذين نرى فيهم ملامح جيل قويّ يمجّد العلم والمعرفة والثقافة.

فيما أعرب مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان عن سعادته بهذا الإنجاز الرائع الذي حققته المشرفة التربوية عائشة الطويرقي والتي تبوأت فيه بطلة التحدي المركز الأول على ٨٧٠٠٠ مرشح من مختلف الدول، إذ يُضاف إلى سجل إنجازاتنا في تعليم الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز بلاشك جعل اسم وطننا يصدح بكل فخر في جنبات منصات التكريم العالمية، كما جعل علمنا السعودي الأخضر يزدهي برونقه في لحظات التتويج .