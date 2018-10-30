"أنادى عليك بإيه".. تفاصيل مفاجأة أنغام مع أمير طعيمة

تنشغل المطربة أنغام فى الوقت الحالى بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق أجدد أغانيها "أنادي عليك بإيه"، والتى تعيد خلالها التعاون الناجح مع الشاعر أمير طعيمة، عقب أصداء النجاح الجماهيري التى لاقت آخر أغانيها "فاكر زمان".



