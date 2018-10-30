"أنادى عليك بإيه".. تفاصيل مفاجأة أنغام مع أمير طعيمة
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:22 مالفجر الفني
تنشغل المطربة أنغام فى الوقت الحالى بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق أجدد أغانيها "أنادي عليك بإيه"، والتى تعيد خلالها التعاون الناجح مع الشاعر أمير طعيمة، عقب أصداء النجاح الجماهيري التى لاقت آخر أغانيها "فاكر زمان".
وتم الانتهاء فعليا من تسجيل الأغنية الجديدة ويتم حاليًا القيام بعمليات الماسترينج وتجهيز حملة التسويق الخهاصة بها، خاصة لاعتبارها أولى مفاجآت ألبوم النجمة أنغام الجديد والتى تعقب آخر أغانيها "بخاف أفرح"، كما يتم حاليًا الاختيار بين اسمين لنفس الأغنية، أولهمها "أنادي عليك بإيه" والثاني "روحى عينى"، وتلم الأغنية شمل الثلاثى المميز انغام وطعيمة مع الملحن إيهاب عبد الواحد، بعد قرابة شهرين عن إطلاق ديو "فاكر زمان" الأغنية الدعائية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى.