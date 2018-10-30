تشافي هيرنانديز يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

كشف النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة الإسباني السابق ولاعب السد القطري الحالي، عن قراره باعتزال لعب كرة القدم، خلال شهر إبريل المقبل.





ووفقًا ملا ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي أعلن أن الموسم الجاري سيكون الموسم الأخير له مع نادي السد ثم سيعتزل الكرة.





ويعتبر المايسترو تشافي أحد أفضل نجوم كرة القدم الإسبانية، حيث حقق العديد من الإنجازات والبطولات سواء مع برشلونة أو مع منتخب إسبانيا.





وفاز تشافي مع برشلونة بأربعة ألقاب ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.





حصد تشافي مع منتخب إسبانيا لقب كأس العالم عام 2010، بجانب الفوز ببطولتي أمم أوروبا عامي 2008 و2012.





رحل تشافي عن نادي برشلونة إلى نادي السد في صيف عام 2015 بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.



