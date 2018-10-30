الرئيس الصربي: لا حل لمشكلة كوسوفو دون روسيا

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، بأن حل مشكلة كوسوفو وميتوهيا غير ممكن دون مشاركة روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال فوتشيتش، خلال تصريحاته": "كما أنه من غير الممكن التوصل إلى حل دون الولايات المتحدة، فكذلك من غير الممكن التوصل إلى حل دون روسيا. في كل الأحوال لا يمكن دون الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص، صربيا. يجب أن يكون كل هذا متصلاً، لذلك أقول إنني لست متفائلاً جدا، على الرغم من رغبتي في التوصل إلى حل وسط".

وأضاف فوتشيتش: "كيف يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق دون روسيا؟ كيف سيقدمون هذا في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة؟ لا يوجد مثل هذه الطريقة".

يذكر أن إقليم كوسوفو الصربي شهد في عام 1999 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والقوات الأمنية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بالإضافة إلى تدخل عسكري لقوات الناتو التي قصفت يوغسلافيا التي كانت تتكون من صربيا والجبل الأسود.