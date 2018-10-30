أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الثلاثاء 30- 10- 2018



عمت حالة من الغضب بين مزارعي الخضروات وأصحاب المزارع في محافظة قنا، بسبب الفترة الحالية التي تشهدها أسواق البطاطس، وسط حملات للمقاطعة من الشراء واحتكار المحصول من البعض للمساهمة في رفع الأسعار، مطالبين بالعدالة في التسويق.



ودعت نقابة المهندسين بمحافظة قنا، المهندس محمد نور، عضو مجلس إدارة النقابة بمحافظة قنا، بعد وفاته إثر صراع مع المرض.



ونعى الدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وأعضاء النقابة، الفقيد، داعين الله أن يتغمده في واسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر.



قال العميد احمد ابو بكر، رئيس الوحدة المحلية لمدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إنني أعتبر نفسي في منزلة والد الفتاة، التي اغتصبها 3 ذئاب بشرية، وجميعنا لا يرضى بهذا العمل المشين المتجرد من الأخلاق والإنسانية.



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شهدت محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: