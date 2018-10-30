"الوزراء": مدارس المشاركة المتميزة للغات تتناسب مع متوسطي الدخل
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:31 مداليا الحسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع مدارس المشاركة المتميزة يأتي في إطار مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمية.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مدارس المشاركة المتميزة للغات تتناسب مع متوسطي الدخل، فضلًا عن إعطاء فرصة للقطاع الخاص لإنشاء المدارس وإدارتها.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "نحتاج إلى 61 ألف فصل لعلاج مشكلة كثافات الفصول في المدارس".