"الوزراء": مدارس المشاركة المتميزة للغات تتناسب مع متوسطي الدخل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع مدارس المشاركة المتميزة يأتي في إطار مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمية.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مدارس المشاركة المتميزة للغات تتناسب مع متوسطي الدخل، فضلًا عن إعطاء فرصة للقطاع الخاص لإنشاء المدارس وإدارتها.



