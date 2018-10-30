فوز بركة السبع والجمهورية وميت خاقان في دوري الناشئين 97 بالمنوفية

حقق فريق جمهورية شبين مواليد 97 الفوز على نظيره مركز شباب قويسنا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد الشامي بالدقيقة 4 للشوط الثاني، بختام الدور الأول.





وحقق فريق بركة السبع الفوز خارج ملعبة، بهدف نظيف، على حساب فريق كفر عشما، سجله اللاعب أحمد وائل بالدقيقة 27 للشوط الثاني.





وتغلب ميت خاقان على فريق كفر الشيخ إبراهيم 6-0 سجلهم حاتم صبحي هدفين، ومحمود علام هدفين، وأحمد رفعت، ومصطفى دهب هدف لكل منهما.





– ترتيب المجموعة الأولى:





1- ج شبين: 16 نقطة.





2- بركة السبع: 10 نقاط.





3- ميت خاقان: 10 نقاط.





4- كفر عشما: 10 نقاط.





5- م ش قويسنا: 7 نقاط.





6- الشيخ إبراهيم: 4 نقاط.





7- عرب الرمل: 3 نقاط.



