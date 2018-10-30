ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فوز بركة السبع والجمهورية وميت خاقان في دوري الناشئين 97 بالمنوفية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:24 م
فوز بركة السبع والجمهورية وميت خاقان في دوري الناشئين 97 بالمنوفية
طباعة
مصطفي الجندي
 
 
حقق فريق جمهورية شبين مواليد 97 الفوز على نظيره مركز شباب قويسنا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد الشامي بالدقيقة 4 للشوط الثاني، بختام الدور الأول.

وحقق فريق بركة السبع الفوز خارج ملعبة، بهدف نظيف، على حساب فريق كفر عشما، سجله اللاعب أحمد وائل بالدقيقة 27 للشوط الثاني.

وتغلب ميت خاقان على فريق كفر الشيخ إبراهيم 6-0 سجلهم حاتم صبحي هدفين، ومحمود علام هدفين، وأحمد رفعت، ومصطفى دهب هدف لكل منهما.

– ترتيب المجموعة الأولى:

1- ج شبين: 16 نقطة.

2- بركة السبع: 10 نقاط.

3- ميت خاقان: 10 نقاط.

4- كفر عشما: 10 نقاط.

5- م ش قويسنا: 7 نقاط.

6- الشيخ إبراهيم: 4 نقاط.

7- عرب الرمل: 3 نقاط.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
0
x
21:45
1
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 10:40:00 PM