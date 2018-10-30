الإمارات تواصل دعم ورعاية قطاع التعليم في المدن والمناطق المحررة

تواصل دولة الإمارات دعم ورعاية قطاع التعليم في المدن والمناطق المحررة من خلال التعاون مع الجامعات والهيئات التعليمية اليمنية في تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية لتخريج جيل يمني متسلح بالعلم والمعرفة.









وأكد المهندس طيب الشامسي نائب ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، بكلمة خلال حفل تخريج طلاب قسم هندسة تكنلوجيا المعلومات بكلية الهندسة في جامعة عدن البالغ عددهم 65 طالبا وطالبة، أن التعاون مع جامعة عدن يأتي في سياق الجهود المشتركة لضمان نجاح سير العملية التعليمية في المدن والمناطق المحررة وضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الجامعات والمؤسسات التعليمية اليمنية من إعادة تأهيل وتقديم المستلزمات والتجهيزات اللازمة.





وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من البرامج والأنشطة التي تنظمها الجامعة والهلال الأحمر الإماراتي في سياق الجهود المشتركة لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدا حرص دولة الإمارات على دعم ورعاية العملية التعليمية في المدن والمناطق اليمنية المحررة.





وأعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تواصل دعمها السخي لدعم العملية التعليمية والحرص على إنجاحها.





وتم تكريم فريق الهلال الأحمر الإماراتي تقديرا للجهود التي يبذلها لدعم العملية التعليمية في اليمن.



