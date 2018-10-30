مصطفى ثابت: منتدى الشباب سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن مصر رائدة في فكرة منتدى شباب العالم، وهي فكرة بدأت من مجموعة شباب مصريين، والرئيس طلب عقده بشكل سنوي.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن جميع منظمي هذا المنتدي شباب، ويقوموا بجهد ممتاز، وبه تمثيل حكومي ونحو 5 آلاف شاب من 160 دولة على مستوى العالم.





وتابع، أن منتدي شباب العالم، سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام.



