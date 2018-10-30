مصطفى ثابت: منتدى الشباب سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام (فيديو)
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:29 مرقية جمال
أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن مصر رائدة في فكرة منتدى شباب العالم، وهي فكرة بدأت من مجموعة شباب مصريين، والرئيس طلب عقده بشكل سنوي.
وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن جميع منظمي هذا المنتدي شباب، ويقوموا بجهد ممتاز، وبه تمثيل حكومي ونحو 5 آلاف شاب من 160 دولة على مستوى العالم.
وتابع، أن منتدي شباب العالم، سيكون مبهر للعالم أجمع هذا العام.
هذا وتنطلق فعاليات النسخة الثانية للمنتدى من مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، ويستمر توافد الشباب المشاركين فى المنتدى الذين يصل عددهم إلى أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة، على دفعات حتى يوم 31 أكتوبر 2018، استعدادا لانطلاق ورش العمل التحضيرية التى تسبق انطلاق أعمال المنتدى، والتى تناقش عدة قضايا منها (أجندة 2063: أفريقيا التى نريدها، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم متكامل).
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