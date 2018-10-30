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10 آلاف مهاجر وصلوا إسبانيا بحرا فى شهر أكتوبر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:24 م
10 آلاف مهاجر وصلوا إسبانيا بحرا فى شهر أكتوبر
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّت المنظمة الدولية للهجرة،  اليوم الثلاثاء أنّ أكثر من 10 آلاف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى إسبانيا في شهر أكتوبر عن طريق البحر، وهو رقم قياسي فى البلاد خلال الـ5 سنوات من أزمة الهجرة في البحر المتوسط.


وقال متحدث بإسم المنظمة الدولية للهجرة، إنّ إسبانيا، الوجهة الرئيسية للهجرة غير الشرعية التي تعبر البحر المتوسط هذا العام، استقبلت أكثر من عشرة آلاف وافد في أكتوبر، وهو رقم غير مسبوق، وفقاً لوكالة "افى" الإسبانية.

 

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