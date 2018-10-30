مصطفي ثابت: تحقيق المصالحة القطرية خلال 2019 أمر صعب جدًا (فيديو)
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:22 مرقية جمال
استبعد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن يكون هناك مصالحة قطرية خلال 2019، معقبًا: "أمر صعب جدًا".
وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضغوط على المملكة العربية السعودية عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي وتصريحات المملكة حول قطر منطقية جدًا في هذا التوقيت.
وشدد، على أن النظام الإيراني نظام مجرم لايقل عن إسرائيل، وله دور كبير فيما يحدث في اليمن، وهو متواطئ مع النظام القطري.
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