بعد ٤ ساعات فقط .. جمهور الأهلي يحجز 25% من رحلات بريزنتيشن إلى تونس

قام جمهور النادي الأهلي، بحجز 25% من التذاكر التي خصصتها شركة بريزنتيشن سبورتس، لجماهير القلعة الحمراء إلى تونس، من أجل دعم ومؤازرة فريق الكرة، فى النهائى التاريخى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في التاسع من نوفمبر المقبل أمام فريق الترجي بتونس.









وقال مصدر داخل شركة بريزنتيشن سبورتس الشريك التسويقي للنادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- إنه تم فتح باب الحجز للجماهير اليوم من الساعة الرابعة، وعند إغلاقه في الساعة الثامنة، كانت الجماهير قد حجزت 25% من عدد المقاعد المخصصة.









وبدأت جماهير النادي الأهلي في اتباع الخطوات من أجل الحجز مع الشركة الراعية، فور إعلانها عن التفاصيل الكاملة، والتي تتضمن نقل المشجعين من القاهرة إلى تونس وكذلك العودة، بالإضافة إلى أوتوبيسات لتوصيلهم إلى الملعب، وتناول وجبة غذائية، وكذلك تذكرة دخول الاستاد والتي ستكون أكثر ضمانا وأمانا من أي شركة أخرى.









وشهدت تليفونات الشركة ضغطا كبيرا عصر اليوم، منذ أن تم الإعلان عن التفاصيل، وسوف تعاود العمل من جديد، واستمرار الحجز من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.



