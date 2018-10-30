الفيحاء يكثف تدريباته لمواجهة الفتح بالدوري السعودي





خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي مرانه الرئيسي لمواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.





بدأ مران الفيحاء بقيادة المدير الفني الصربي سلافيوليوب موسلين، بعمليات الإحماء تبعها تمارين لياقية خفيفة باستخدام الأقماع، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده أمام الفتح، وأشرك فيها جميع اللاعبين، واختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى من الكرات الثابته وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.





وتواجد ماجد النجراني في بداية المران قبل أن يكمل تمارينه الإنفرادية، تحت إشراف مدرب اللياقة، كما واصل نالدو سانتوس برنامجه التأهيلي في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، بينما لم يتمكن عبدالرحمن اليامي من إكمال التمرين إثر تعرضه لكدمة في الكاحل.





وستغادر بعثة الفريق الفيحاوي غداً الأربعاء، إلى مدينة الأحساء، استعدادًا لمواجهة الفتح الذي يقدم مستويات جيدة للغاية هذا الموسم من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.



