مصطفى ثابت: زيارة الرئيس السيسي لـ ألمانيا الأهم خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا، من أهم الزيارات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أصبح يزور الدول والمؤسسات وليس لقاء قادة الدول فقط.





وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا أهم دولة في الاتحاد الأوروبي، والتقاء الرئيس السيسي بأهم سلطة في ألمانيا وهو رئيس الدولة، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ولقاء العناصر الألمانية المختلفة ينعكس بشكل مباشر من خلال العلاقات الثنائية بين الطرفين، مشددًا على أن إنجازات ألمانيا في مجال الطاقة وتدريب المصريين واضحة.



