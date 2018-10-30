مدرب الترجي يهدد الأهلي بتصريح ناري قبل موقعة النهائي

قال مجدي تراوي المدرب المساعد بالجهاز الفني للترجي التونسي، إن مواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة، نظرا لقيمة اللقاء وقوة المنافس.

وواصل تراوي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء "سنواجه فريقا كبيرا، يتمتع بإمكانيات مميزة، قمنا بدراسة الأهلي من خلال المباريات التي خاضها في دوري الأبطال".

وتابع مدرب الترجي: "قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف جيدا في الأهلي، ومن أهم الاستنتاجات التي خرجنا بها أنه يستحوذ كثيرا على الكرة، كما أنه لديه عدد من اللاعبين يتمتعون بفنيات عالية خاصة في وسط الميدان".

وواصل: "فريقنا جاهز لهذا التحدي، بداية من لقاء الذهاب الذي سنحرص على الخروج منه بنتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين، وأكد لهم أن تفوق الأهلي في المقابلات السابقة لا يعني أي شيء.