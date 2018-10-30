"الصيادلة" تحذّر المواطنين: نتائج الأدوية المجهولة ستكون كارثية عليكم

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إنهم تلقوا على موقع النقابة شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب ضعف تأثير بعض الأدوية، والآثار الجانبية لأدوية أخرى.





وأوضح "أبو دومة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الثلاثاء، أن بعد الاطلاع على تفاصيل الأدوية وجدوها مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية التي تباع بأقل من سعرها مغشوشة؛ لأن هامش الربح ثابت وتم وضعه من قبل.





وأضاف أن بعض الفضائيات ما زالت غير ملتزمة وتعلن عن مستحضرات دوائية، لافتًا إلى أن 99% من الأدوية التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات غير مرخصة من وزارة الصحة.



