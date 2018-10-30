"عبدالعاطي": مصر حققت طفرة وحالياً ضمن أفضل 10 دول في تقديم ضمانات الاستثمار

قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا إن هناك تطابق في الرؤى بين مصر وألمانيا بشأن القضايا الإقليمية، فضلًا عن وجود تقدير كبير من جانب برلين لبلادنا لتصديها لظاهرة الإرهاب والهجرة غير شرعية.





وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ركزت على قضايا التعليم والاستثمار ومضاعفة أعداد السياح الألمان لمصر.





ولفت إلى أنه سيتم ضح استثمارات ألمانية في عدد من القطاعات محددة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل مقاييس ناجحة.



