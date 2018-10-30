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ارتفاع عدد ضحايا العواصف بإيطاليا إلى 11 قتيلا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:10 م
ارتفاع عدد ضحايا العواصف بإيطاليا إلى 11 قتيلا
عواصف بمدينة البندقية
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خاطر عبادة
 

ضربت العواصف العنيفة إيطاليا لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع عدد القتلى إلى 11 شخصا على الأقل، وغرق أنحاء عدة بمدينة البندقية، وفقاً لوكالة رويترز.


وظلّت ساحة القديس مارك في المدينة تحت الماء لليوم الثاني، كما غمرت المياه أيضًا كاتدرائية سانت مارك المجاورة، حيث غمرت مياه المعمودية الخاصة بها تمامًا وأرضياتها الفسيفسائية التاريخية التي تغطيها المياه 90 سم.


وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن هذه هي المرة الثانية في هذا القرن التي غمرت فيها الكاتدرائية بالمياه، وكانت المرة الخامسة التي شهدت فيها هذه المياه العالية داخل جسد الكاتدرائية في تاريخها الذي يعود إلى ألف عام.

 

كما تم الإبلاغ عن أضرار واسعة النطاق في البلدات والمدن شمال وجنوب ووسط إيطاليا، وأسفرت عن سقوط 11 حالة وفاة بسبب سقوط أشجار قوية مثل رياح قوية تصل إلى 150 كم فى الساعة.

 

 

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