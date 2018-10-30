مصرع 6 أشخاص جراء إعصار "يوتو" في الفلبين

لقى 6 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء مصرعهم إثر حدوث انهيارات أرضية بعد أن ضرب إعصار "يوتو" القوى شمال الفلبين، علاوة على فرار الآلاف من منازلهم.

ونقلت شبكة "إيه بي سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن قائد الشرطة الإقليمية رولاندو نانا قوله إن السلطات تعمل على التأكد من صحة التقارير الواردة بأن انهيار أرضي دمر مبنى حكوميا قيد الإنشاء في منطقة "ناتونين" بمقاطعة "ماونتين"، ما أدى إلى محاصرة ما يزيد عن 20 شخصا، مضيفا أن العديد من الانهيارات الأرضية سدت الطرق ومنعت رجال الشرطة من الوصول إلى المنطقة

يذكر أن إعصار "يوتو" الذى كان مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة عندما ضرب الفلبين تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المقاطعات وسقوط الأشجار وانهيار أسقف المنازل .

يشار إلى أن السلطات أجلت أكثر من عشرة آلاف شخص إلى ملاجئ بالأقاليم الشمالية قبل أن يضرب الإعصار البلاد.