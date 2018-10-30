ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هيرتا برلين وفولفسبورج يتأهلان لدور ال16 بكأس ألمانيا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:03 م
هيرتا برلين وفولفسبورج يتأهلان لدور ال16 بكأس ألمانيا
طباعة
 
تأهل فريق هيرتا برلين إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه دارمشتاد 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الدور الثاني (دور الـ32) من البطولة.


وسجل هدفي هيرتا برلين البوسني وداد إيبيشيفيتش في الدقيقة 65 وماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.


كما تأهل أيضا لذات الدور فريق فولفسبورج عقب فوزه على هانوفر 2 / صفر.


وسجل هدفي فولفسبورج أدمير محمدي في الدقيقة 20 وفوتر فيجورست في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
0
x
21:45
1
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 10:40:00 PM