هيرتا برلين وفولفسبورج يتأهلان لدور ال16 بكأس ألمانيا

تأهل فريق هيرتا برلين إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه دارمشتاد 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الدور الثاني (دور الـ32) من البطولة.









وسجل هدفي هيرتا برلين البوسني وداد إيبيشيفيتش في الدقيقة 65 وماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.









كما تأهل أيضا لذات الدور فريق فولفسبورج عقب فوزه على هانوفر 2 / صفر.









وسجل هدفي فولفسبورج أدمير محمدي في الدقيقة 20 وفوتر فيجورست في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



