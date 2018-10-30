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جروس يحسم مصير باسم مرسي من العودة للزمالك

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:02 م
جروس يحسم مصير باسم مرسي من العودة للزمالك
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هاني عصام
 
حسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قراره بشكل نهائي فيما يتعلق بعودة باسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء المعار إلى صفوف لاريسا اليوناني.

وعرض مسئولو الزمالك بعض التسجيلات الخاصة باللاعب على السويسري جروس للبت في مصيره واتخاذ القرار النهائي.

وكان رد جروس برفض ضم اللاعب والتحفظ على الصفقة لعدم الحاجة إليه بسبب رؤيته أنه لن يمثل إضافة على صفوف الفريق.

ويبحث جروس عن مهاجمين أصحاب خبرات ويشترط أن يتم التعاقد مع أي لاعب بناء على طلبه بشكل شخصي ورؤيته له قبل إتمام الصفقة.

ويواجه مرسي مشكلة متعلقة بتصريح السفر وتعثر سفره من جديد إلى اليونان خلال الفترة القادمة وهو ما يجبره على البقاء في مصر.

المزيد عن: جروس باسم مرسي الزمالك أخبار الزمالك
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