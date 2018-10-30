اليمن.. جماعة الحوثي ترتكب مجزرة ضد أطفال تعز

ارتكبت ميلشيات الحوثى مجزرة مروعة بحق اليمنيين في قرية عجواد عزلة العشملة فى مديرية مقبنة بمحافظة تعز راح ضحيتها عدد من الأطفال.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أسماء الأطفال وهم: مميز رفيق ثابت سعيد العمر 3 سنوات، ورهيب سعيد ثابت الربح 4 سنوات، وريان رفيق ثابت سعيد 5 سنوات، ريناس رفيق ثابت سعيد 9 سنوات، وتحرير سعيد ثابت الربح (سنة)، شمعة علي أحمد (سنتين).

وكانت قد دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين جنوبى شرق محافظة تعز، ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" قوله عن مصدر ميدانى إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل باتجاه مواقع فى نقيل مديرية الصلو.