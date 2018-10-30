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البنك الدولي: إطار مخاطر لبنان يرتفع بشكل حاد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:43 م
البنك الدولي: إطار مخاطر لبنان يرتفع بشكل حاد
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رويترز
 
قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقريره المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018، إن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع ”بشكل حاد“، مضيفا أن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق.

وذكر التقرير، أن المصرف المركزي استجاب من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة.
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