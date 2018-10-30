أخبار مانشستر يونايتد - تعرف علي قائمة ‏اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف مع الشياطين الحمر بعد رحيل فيرجسون

يسير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه جوزية مورينهو بشكل متذبذب في الموسم الحالي، حيث يقدم اللاعبين أداء سئ للغاية مع المدرب البرتغالي للموسم الثاني علي التوالي.









وكانت إنجازات الشياطين الحمر مع المدرب السابق فيرجسون، ويعيش جماهير اليونايتد لحظات سيئة بعد رحيله عن النادي.









ويستعرض لكم"الفجر الرياضي" قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع اليونايتد بعد رحيل فيرجسون.





1- واين روني 54 هدف.





2- انتوني مارسيال 41 هدف.





3- خوان ماتا 41 هدف.





4- ماركوس راشفورد 33 هدف.





5- روميلو لوكاكو 31 هدف.





6- زلاتان ابراهيموفيتش 29 هدف.





7- روبن فان بيرسي 28 هدف.



