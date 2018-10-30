أخبار ريال مدريد - سولاري أصغر المدربين في تاريخ بيريز مع الملكي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورينتينو بيريز التعاقد مع المدرب الشباب سانتياجو سولاري، ورحيل المدرب جولين لوبيتيجي عن تدريب الفريق.









وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الأس، إن سانتياجو سولاري بالأمس أصبح أصغر مدرب يقود ريال مدريد منذ أصبح فلورينتينو بيريز رئيساً للنادي، والمدرب الأرجنتيني بلغ 42 عام يوم 7 أكتوبر.









‏وإن حتى الأمس أصغر المدربين الذي قادوا الفريق تحت فلورينتينو بيريز كان لوبيز كارلو، الذي تولى قيادة الفريق بعد لوكسمبورجو، و كان عمرة 42 سنة، 6 أشهر و 25 يوماً. خلفهم زيدان الذي تولى الفريق و عمره 43 سنة، 6 أشهر و 12 يوم.









‏وكان على الجانب الآخر المدرب الأكبر سناً كان بيلجريني، الذي كان عمره 56 عام عندما وَصَل إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد، و بينيتيز، 55 عام.



