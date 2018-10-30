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أخبار ريال مدريد - سولاري أصغر المدربين في تاريخ بيريز مع الملكي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:03 م
أخبار ريال مدريد - سولاري أصغر المدربين في تاريخ بيريز مع الملكي
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أحمد عصام
 
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورينتينو بيريز التعاقد مع المدرب الشباب سانتياجو سولاري، ورحيل المدرب جولين لوبيتيجي عن تدريب الفريق.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الأس، إن سانتياجو سولاري بالأمس أصبح أصغر مدرب يقود ريال مدريد منذ أصبح فلورينتينو بيريز رئيساً للنادي، والمدرب الأرجنتيني بلغ 42 عام يوم 7 أكتوبر.


‏وإن حتى الأمس أصغر المدربين الذي قادوا الفريق تحت فلورينتينو بيريز كان لوبيز كارلو، الذي تولى قيادة الفريق بعد لوكسمبورجو، و كان عمرة 42 سنة، 6 أشهر و 25 يوماً. خلفهم زيدان الذي تولى الفريق و عمره 43 سنة، 6 أشهر و 12 يوم.


‏وكان على الجانب الآخر المدرب الأكبر سناً كان بيلجريني، الذي كان عمره 56 عام عندما وَصَل إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد، و بينيتيز، 55 عام.

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