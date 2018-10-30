ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سولاري يبدأ حملته مع ريال مدريد أمام مليلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:02 م
سولاري يبدأ حملته مع ريال مدريد أمام مليلية
طباعة
 
يبدأ ريال مدريد سعيه للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، من قارة أفريقيا غدا الأربعاء، حيث يخوض المدرب المؤقت سانتياجو سولاري، أولى مبارياته بمواجهة مليلية، الذي يمثل المدينة الخاضعة لإسبانيا في شمال أفريقيا والمنافس بالدرجة الثالثة.

وسيزور ريال مدريد منافسه مليلية لخوض ذهاب دور الـ 32 في استاد الفاريز كلارو الذي يسع 12 ألف متفرج ومن المرجح أن يمتلئ عن آخره حيث يبلغ عدد سكان مليلية 80 ألف نسمة.

وكاد الفريق المتواضع أن يصعد للدرجة الثانية في 2010 لكنه خسر أمام لاس بالماس في مواجهة فاصلة.

ولم يحقق مليلية نجاحا كبيرا في كأس الملك، وبلغ هذه المرحلة آخر مرة في 2012 حين خسر أمام ليفانتي رغم فوزه 1- 0 على ملعبه في الذهاب.

وسيسعى مليلية لجعل المباراة صعبة على سولاري الذي تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد أمس الاثنين مؤقتا بعد إقالة جولين لوبيتيجي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 9:10:03 PM