سولاري يبدأ حملته مع ريال مدريد أمام مليلية

يبدأ ريال مدريد سعيه للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، من قارة أفريقيا غدا الأربعاء، حيث يخوض المدرب المؤقت سانتياجو سولاري، أولى مبارياته بمواجهة مليلية، الذي يمثل المدينة الخاضعة لإسبانيا في شمال أفريقيا والمنافس بالدرجة الثالثة.

وسيزور ريال مدريد منافسه مليلية لخوض ذهاب دور الـ 32 في استاد الفاريز كلارو الذي يسع 12 ألف متفرج ومن المرجح أن يمتلئ عن آخره حيث يبلغ عدد سكان مليلية 80 ألف نسمة.

وكاد الفريق المتواضع أن يصعد للدرجة الثانية في 2010 لكنه خسر أمام لاس بالماس في مواجهة فاصلة.

ولم يحقق مليلية نجاحا كبيرا في كأس الملك، وبلغ هذه المرحلة آخر مرة في 2012 حين خسر أمام ليفانتي رغم فوزه 1- 0 على ملعبه في الذهاب.

وسيسعى مليلية لجعل المباراة صعبة على سولاري الذي تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد أمس الاثنين مؤقتا بعد إقالة جولين لوبيتيجي.