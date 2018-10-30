ريتشارد الحاج: فاطمة عيد مدرسة مختلفة عن عمرو دياب وحماقي وشيرين (فيديو)

كشف المنتج ريتشارد الحاج، أنه بصدد تحديد الأغنية التي سيتم تصويرها كفيديو كليب، ضمن ألبوم "أنا بنت عمك"، الذي يعيد الفنانة فاطمة عيد إلى الساحة الغنائية بعد غياب، مؤكداً أنه يفضل طرح الكليب بعيداً عن زحام الأعمال الفنية حالياً.





وأضاف "الحاج" خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة إطلاق الألبوم، أن فاطمة عيد، تعد مدرسة خاصة ومختلفة عن باقي نجوم الغناء، مؤكداً أنها بعيدة عن المنافسة، قائلاً: "اللي هيسمع عمرو دياب وشيرين مش هيسمع فاطمة عيد".





وتابع "الحاج" أنه تحمس لدعم الفنانة فاطمة عيد، بإنتاج ألبومها الغنائي الجديد، لاقتناعه بأنها تعبر عن أنواع مختلفة من التراث المصري، مؤكداً أن الفن لا يقتصر على بعض النجوم فقط، قائلاً: "الفن مانتهاش عند حماقي وعمرو وشيرين".