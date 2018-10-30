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فاطمة عيد تشعل مؤتمر إطلاق "أنا بنت عمك" بغناء موال (فيديو)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:38 م
فاطمة عيد تشعل مؤتمر إطلاق أنا بنت عمك بغناء موال (فيديو)
فاطمة عيد
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سارة إبراهيم - تصوير: عبير أحمد
 
أشعلت الفنانة فاطمة عيد، مؤتمر إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "أنا بنت عمك"، بغناء جزء من موال ودمجته بأغنية للفنانة الراحلة سعاد حسني، وسط تفاعل من الحضور. 

حضر المؤتمر المنتج ريتشارد الحاج، وزوج فاطمة عيد الشاعر والملحن شفيق الشايب، وعدد من وسائل الإعلام والصحافة، واحتفلت "عيد" بعودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل.
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